Шлеменко проведёт реванш с Иличем в декабре на турнире RCC

Глава RCC Николай Клименко сообщил, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт реванш с сербом Александром Иличем на турнире RCC, который пройдёт в декабре этого года.

«В декабре у нас запланирован бой Шлеменко – Илич. Поединки Алексея Олейника и Ивана Штыркова. Это будет новогодний турнир. Возможно, даже получится в кард поставить бой Виталия Минакова», – приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Шлеменко и Илич встречались в августе 2022 года на турнире RCC 12. Тот поединок завершился победой сербского бойца нокаутом в первом раунде. Бой продлился всего 21 секунду.

В своём последнем бою Шлеменко победил бразильца Алекса Оливейру сабмишеном в первом раунде.