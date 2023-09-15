Шлеменко проведёт реванш с Иличем в декабре на турнире RCC
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Глава RCC Николай Клименко сообщил, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт реванш с сербом Александром Иличем на турнире RCC, который пройдёт в декабре этого года.
«В декабре у нас запланирован бой Шлеменко – Илич. Поединки Алексея Олейника и Ивана Штыркова. Это будет новогодний турнир. Возможно, даже получится в кард поставить бой Виталия Минакова», – приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Шлеменко и Илич встречались в августе 2022 года на турнире RCC 12. Тот поединок завершился победой сербского бойца нокаутом в первом раунде. Бой продлился всего 21 секунду.
В своём последнем бою Шлеменко победил бразильца Алекса Оливейру сабмишеном в первом раунде.
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