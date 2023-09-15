Боец UFС сообщила USADA о приеме запрещённого препарата и получила дисквалификацию

Ветеран UFC американка Кортни Кейси дисквалифицирована на четыре месяца за употребление запрещённого препарата.

«Кортни Кейси дисквалифицирована на четыре месяца за нарушение антидопинговой политики UFC.

36-летняя Кейси сообщила UFC об использовании запрещённого вещества BPC-157 21 июня 2023 года. BPC-157 запрещён в соответствии с Антидопинговой политикой UFC и списком запрещённых веществ UFC.

Кейси немедленно предоставила документацию, подтверждающую, что врач прописал ей и предоставил BPC-157 для лечения заболевания. После использования препарата в течение короткого периода времени она узнала, что BPC-157 является запрещённым веществом, и сообщила о том, что принимала препарат в UFC. Разрешение на терапевтическое использование не распространяется на данное вещество. Кейси имела право на сокращение срока дисквалификации на основании её прямого заявления и её сотрудничества с USADA.

Четырёхмесячный период дисквалификации Кейси начался с 1 июня 2023 года, примерной даты, когда она в последний раз употребляла запрещённое вещество», – сообщается на сайте USADA.