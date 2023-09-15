Онлайн-трансляция боя Минеев — Карвальо начнётся примерно в 00:00 мск

15 сентября в Элисте состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В его главном событии именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев, выступающий в средней весовой категории, сразится по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator, бразильцем Рафаэлем Карвальо.
Ниже представлен кард турнира:
Владимир Минеев — Рафаэль Карвальо;
Владислав Туйнов — Ли Ху;
Анастасия Янькова — Янь Юйсинь;
Денис Бурматов — Вадим Апсит.
Главные бои турнира будут показаны в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ», начало – в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Последним боем Минеева стал кикбоксёрский поединок в ноябре 2022 года, в котором он досрочно победил бразильца Фернандо Родригеса. Карвальо в апреле 2022 года на Bellator 277 проиграл техническим нокаутом представителю Туркменистана Довлетджану Ягшимурадову.
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