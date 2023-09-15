Бывшая жена Бивола — Дмитрию: я больше Бивол, чем вы все, пока только я продолжаю этот род

Бывшая супруга чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола Екатерина попрощалась со спортсменом, а также рассказала о своём страхе перед судебным процессом.

«Я всегда буду скучать по моему хорошему Диме. Но я родила двух подобных тебе, и мне будет где утешиться, ведь половинки тебя остались со мной. Прощай, моя любовь. Я рада, что наконец могу сказать тебе «прощай» без злобы.

Надеюсь, в следующей жизни мы встретимся, и ты будешь разборчивее, а я – спокойнее, и ничто не разлучит нас. До встречи в новой жизни, мой единственный.

Через несколько дней я должна собрать волю в кулак и прийти в суд, куда ты, конечно, не придёшь. У тебя модные адвокаты, а я одна буду проходить через унизительную процедуру. Мне очень страшно, беру с собой подругу. Как бы ни были против твои родственники и орава дружков-псов, я пока единственная, кто продолжил род Биволов.

Как я уже тебе говорила, я больше Бивол, чем вы все, и я буду носить фамилию моих сыновей, и они продолжат род Биволов. С ними создам новых Биволов, честных и интеллектуалов, волевых и верных. Я и есть Бивол, а не вот это всё», – написала Екатерина на своей странице в социальной сети.