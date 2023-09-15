Бойко предложил собственный метод наказания за проваленное взвешивание

Российский боец ACA Анатолий Бойко рассказал, что лига может перенять интересный метод из жизни за проваленное взвешивание.
«Какой у меня рекорд в подтягиваниях или отжиманиях? 24 подтягивания было в университете. Отжиманий я 50 точно делал. Мы с друзьями, когда во что-то играем, всё время на отжимания, приседания. Или, знаете, постоять на иголках или гвоздях.
Это не совсем приятно? Да, особенно неприятно проигрывать. Помню, сидели ночью играли в карты, покер, настольные игры. Все уже уснули, и мы с моим другом играли в дурака на эти гвозди. Ранее играли толпой, и каждый стоял, вообще неприятно. Играем до трёх побед. Он 2:0 повёл. Ох думаю, блин. Бах, и уже 2:2. Смотрю на друга и по лицу читаю, что он осознаёт, что сейчас тоже может проиграть. Пожали руки. Никто не хотел продолжать.
Можно ли такую тему ввести в ACA на случай проваленного взвешивания перед боем? Да можно. Я перед боем с Андреем Кошкиным тоже вес не сделал. Очень приятно было бы после этого на гвоздях постоять. Жёстко», – приводит слова Бойко Metaratings.
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