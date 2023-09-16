Влад Туйнов нокаутировал Ли Ху во втором раунде

Российский кикбоксёр Влад Туйнов одержал победу в соглавном бою турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с представителем Китая Ли Ху.

Поединок завершился победой 25-летнего российского бойца нокаутом во втором раунде.

В эти минуты в Элисте проходит турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном поединке сойдутся популярный российский боец ММА Владимир Минеев и бывший чемпион Bellator в среднем весе бразилец Рафаэль Карвальо.

Последним боем 33-летнего Минеева стал кикбоксёрский поединок в ноябре 2022 года, в котором он досрочно победил бразильца Фернандо Родригеса. Карвальо в апреле 2022 года на Bellator 277 проиграл техническим нокаутом представителю Туркменистана Довлетджану Ягшимурадову.