Александр Усик: я всегда голоден, очень голоден

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) заявил о готовности боксировать.

«После тяжёлой битвы я отдыхаю и провожу время с семьёй. Но я всегда голоден, очень голоден», — написал Усик на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, многие любители бокса ожидают бой тяжеловесов Фьюри и Усика, однако спортсменам не удаётся договориться о бое на протяжении долгого времени – в основном из-за финансовой стороны вопроса.

Украинский боксёр является действующим чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. В своём последнем поединке он техническим нокаутом в девятом раунде одолел британского боксёра Даниэля Дюбуа. Напомним, в пятом раунде того поединка произошёл неоднозначный инцидент, когда рефери остановил бой, признав удар Дюбуа не соответствующим правилам.