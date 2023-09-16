Минеев — после победы над Карвальо: это ульяновская школа кикбоксинга — левый сбоку

Российский боец Владимир Минеев обратился к бразильцу Рафаэлю Карвальо после победы в поединке в рамках турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который накануне прошёл в Элисте. Напомним, Минеев одержал победу нокаутом во втором раунде.

«Это была ульяновская школа кикбоксинга — левый сбоку. Если хочешь — приезжай, и мы тебя научим. Если хочешь подраться на турнире, мы можем тебе его организовать либо в Астрахани, либо в Ульяновске. Здесь стоит губернатор Ульяновской области. Если мы проведём там турнир, ты можешь приехать и выступить на нём», — сказал Минеев в ринге после боя.

Бой между 33-летним Минеевым и 37-летним Карвальо проходил по правилам кикбоксинга и стал главным событием вечера.