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Минеев: Карвальо — неудобный, «корявый» парень, он меня удивил, но был просто не его день

Минеев: Карвальо — неудобный, «корявый» парень, он меня удивил, но был просто не его день
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Российский боец Владимир Минеев подвёл итоги боя с бразильцем Рафаэлем Карвальо, который проходил по правилам кикбоксинга и завершился победой Владимира нокаутом во втором раунде.

«Карвальо — очень неудобный, «корявый» такой парень. У него даже получилось донести пару ударов до меня, что-то с рук попал. Честно говоря, у меня изначально не получалось свой гейм-план реализовывать, потому что планировал отбивать внутреннюю поверхность бедра правой ноги, но так поменял стойки. Поэтому он меня действительно удивил. Просто не его день.

Могу ли сравнить Карвальо с Фернандо Родригесом? Я думаю, что сильным чисто физически был Фернандо Родригес. Но Карвальо – более искушённый, более опытный, и с точки зрения «шахмат» с ним было очень неудобно. Он прочитал мой тактический рисунок, поменял стойку, не давал мне реализовывать свои сильные стороны, не давал работать по ногам, рвал дистанцию. Действительно, с ним было неудобнее», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

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