Минеев: отправляюсь в зону СВО, если командование одобрит отпуск, проведу ещё один бой

Российский боец Владимир Минеев отметил прогресс отечественных промоутеров, а также поделился новостями о своём будущем после победы над бразильцем Рафаэлем Карвальо на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Самое приятное впечатление, конечно, – быть хедлайнером таких классных мероприятий. Я уже говорил, что раньше мы смотрели на западные промоушены. А сегодня наши делают такие турниры. Классная картинка, лучшие бойцы мирового уровня. Вообще, было супер быть хедлайнером такого мероприятия…

Конечно, было волнительно, потому что давно не выходил в ринг, не занимался этим делом и подготовка была немного скомканная, поэтому первый раунд был такой, примерялся, не мог дистанцию поймать. Ну, мои инстинкты меня не подвели.

Я подписал контракт с Минобороны. У меня ещё полтора года по контракту службы в армии. Я здесь сегодня всё завершил, завтра уже отправляюсь в зону СВО. Если мне командование одобрит ещё один отпуск, то тогда получится провести ещё один бой. Вот буду максимум от себя делать, чтобы мне дали ещё один отпуск. Буду проситься на самые сложные задачи и оправдывать свои отпуска частые усиленной работой на службе.

Бой со Штырковым? Мне интересно драться. Со Штырковым на самом деле давняя история, я про это говорил ещё три–четыре года назад. Всё так органично само собой получилось, что над этим боем работают», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.