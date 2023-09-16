Дана Уайт: Америка стала мягкой — это проблема. Люди не хотят работать

Бывший президент UFC Дана Уайт, который на данный момент является генеральным директором промоушена TKO, рассказал о проблемах молодого поколения американцев.

«Америка стала мягкой – это проблема. Люди не хотят работать, сидят дома. Поверьте, так успеха не добьёшься. Всегда будет небольшая группа голодных дикарей, которые переедут каждого из вас, пока вы будете стоять на месте, плакать и жаловаться, что у вас украли возможность.

Деньги никогда не были для меня главной мотивацией. Если бы это было так, то я бы ушёл на пенсию ещё в 2016 году. Мне нравится бить рекорды, делать невозможное – когда ты ставишь себе подобные цели, деньги приходят сами», – сказал Уайт в интервью Пирсу Моргану на Talk Tv.