Алексеева поделилась ожиданиями от предстоящего боя Копылова в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о предстоящем бое россиянина Романа Копылова с Джошем Фремдом в рамках UFC Fight Night 227.
«Копылов выиграет, но произошла нестандартная ситуация. Он вышел на замену, а соперник снялся. Выходит новый оппонент с ещё более коротким сроком. Если я не ошибаюсь, соперник – ноунейм. Копылов на серии побед, он должен с этим парнем разобраться.
Меня смущает, почему этот парень согласился на бой с Ромой. Может быть, он из разряда того, что может биться с любым. Это очень опасно с его стороны. Но у Копылова было достаточно времени, чтобы изучить соперника», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, бой между Копыловым и Фремдом состоится в ночь с 16 на 17 сентября на UFC Fight Nights в Лас-Вегасе, США.
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