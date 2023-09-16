«Шансы 50 на 50». Промоутер назвал предпочтительного соперника для Кроуфорда

Леонард Эллерби, глава промоутерской компании Mayweather Promotions, назвал бойца, который, по его мнению, смог бы дать конкурентный бой действующему лидеру рейтинга pound-for-pound американцу Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO).
«Как фанат я хотел бы увидеть бой Теренса Кроуфорда и Джарона Энниса. Каждый заслуживает возможности. Теренс заслуживал возможности. Если бы Эррол Спенс не сделал шаг назад и сказал своё слово, этого поединка не произошло бы. Он состоялся благодаря Эрролу Спенсу.
Эннису 25 или 26 лет. Он на десять лет моложе и голоден. Люди говорят, что он готов. И он готов. Флойд крайне высоко оценивает его, и я тоже. Шансы 50 на 50, и это не обесценение Кроуфорда, Джарон Эннис хорош», — сказал Эллерби в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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