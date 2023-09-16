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«Шансы 50 на 50». Промоутер назвал предпочтительного соперника для Кроуфорда

«Шансы 50 на 50». Промоутер назвал предпочтительного соперника для Кроуфорда
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Леонард Эллерби, глава промоутерской компании Mayweather Promotions, назвал бойца, который, по его мнению, смог бы дать конкурентный бой действующему лидеру рейтинга pound-for-pound американцу Теренсу Кроуфорду (40-0, 31 KO).

«Как фанат я хотел бы увидеть бой Теренса Кроуфорда и Джарона Энниса. Каждый заслуживает возможности. Теренс заслуживал возможности. Если бы Эррол Спенс не сделал шаг назад и сказал своё слово, этого поединка не произошло бы. Он состоялся благодаря Эрролу Спенсу.

Эннису 25 или 26 лет. Он на десять лет моложе и голоден. Люди говорят, что он готов. И он готов. Флойд крайне высоко оценивает его, и я тоже. Шансы 50 на 50, и это не обесценение Кроуфорда, Джарон Эннис хорош», — сказал Эллерби в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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