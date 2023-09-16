Альварес: поражение от Бивола задело меня, но потом я принял его
Поделиться
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поражении в бою с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.
Напомним, поединок бойцов состоялся в мае 2022 года и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Альварес потерпел второе поражение в карьере.
«Очевидно, никто не готовится к поражению, не так ли? Конечно, поражение сильно задело меня, но в конце концов ты должен его принять. Также нужно оценивать обстоятельства, при которых я проиграл. Я поднялся в весе, чтобы попытаться сотворить историю. Нужно понять, как ты проиграл, принять это и двигаться дальше. На этом всё не заканчивается», — сказал Альварес в интервью Showtime.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2023
-
20:42
-
20:02
-
18:58
-
17:49
-
17:00
-
16:22
-
16:02
-
15:56
-
15:12
-
14:27
-
14:17
-
13:24
-
12:21
-
12:15
-
11:24
-
10:52
-
10:14
-
09:30
-
09:21
-
07:50
-
00:33
-
00:11
- 15 сентября 2023
-
23:57
-
23:56
-
22:34
-
21:43
-
21:21
-
20:52
-
20:05
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
18:15
-
17:24
Партнерский контент