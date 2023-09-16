Альварес: поражение от Бивола задело меня, но потом я принял его

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о своём поражении в бою с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

Напомним, поединок бойцов состоялся в мае 2022 года и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Альварес потерпел второе поражение в карьере.

«Очевидно, никто не готовится к поражению, не так ли? Конечно, поражение сильно задело меня, но в конце концов ты должен его принять. Также нужно оценивать обстоятельства, при которых я проиграл. Я поднялся в весе, чтобы попытаться сотворить историю. Нужно понять, как ты проиграл, принять это и двигаться дальше. На этом всё не заканчивается», — сказал Альварес в интервью Showtime.