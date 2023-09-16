Шевченко — Грассо: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо (16-3) проведёт реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4).
Напомним, первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285 и Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде, прервав серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.
Посмотреть турнир можно будет на платформе UFC Fight Pass. Трансляции боёв также будут на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 5:00 мск, главного боя – не ранее 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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