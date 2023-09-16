Шевченко: трилогия с Нуньес по-прежнему возможна

Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко считает, что может провести третий поединок со звездой организации Амандой Нуньес, несмотря на то что бразильянка объявила о завершении карьеры в нынешнем году.

«Удивительно, она всё ещё молода. Она в отличной форме и может провести ещё несколько титульных защит. Она по-прежнему может это делать. Это сюрприз, но в то же время я понимаю её решение.

Я по-прежнему считаю, что возможность есть. Сейчас она немного отдохнёт, успокоится и через год или два решит вернуться в бойцовский бизнес. И я планирую быть рядом. Поэтому да, я считаю, что это возможно. Я не говорю, что она вернётся, но она может это сделать», — сказала Шевченко в интервью MMA Fighting.