Бернард Хопкинс оценил шансы Чарло в поединке с Канело

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Бернард Хопкинс высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.
«У Чарло есть реальный шанс. Его шансы на победу больше 85%. Почему? Потому что, насколько я понимаю, ему нужно доказывать что-то, что сыграло бы на руку Канело. Но он собирается заявить о себе, начиная с первого раунда, заявить о том, что он находится на этом уровне, что он крепок и что время Канело ушло.
Канело же нужно показать, что он по-прежнему здесь. Он не собирается вести себя соответственно своему состоянию», — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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