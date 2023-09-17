«Почему Адесанья получает это?» Стерлинг обвинил UFC в фаворитизме
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг упрекнул руководство организации в предвзятом отношении к себе.
«Давайте поговорим о незамедлительных реваншах. Вы даёте шанс парню, который проиграл два боя в борьбе за титул. Он завоевал пояс, проиграл, взял реванш, а затем проиграл другому парню. И вы дадите ему ещё один чемпионский бой? А потом вы говорите мне, что я этого не заслуживаю?
Я не собираюсь обвинять Исраэля. Если тебе дадут титульный поединок, братан, хватайся за него. Но почему он получает это, а я – нет? Если Дана [Уайт] или фанаты, кто-нибудь, сможет объяснить мне это, я скажу: «Окей, я вижу суть». Но я сейчас это не так», — сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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