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Бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс

Бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс
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В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг), мексиканка Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4).

Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, мексиканка сохранила чемпионский пояс UFC.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285. Тогда Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и прервала серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.

В согласном событии вечера австралийский боец Джек Делла Маддалена встретился с американцем Кевином Холландом и одержал победу раздельным решением судей.

UFC 2023. UFC Fight Night 227, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо - Валентина Шевченко
17 сентября 2023, воскресенье. 07:10 МСК
Алекса Грассо
Окончено
DRAW
Валентина Шевченко
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