Валентина Шевченко — о бое с Грассо: в честном соревновании я бы победила

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). После окончания боя Шевченко прокомментировала его исход.
«Я думаю, что выиграла со счётом 3-2, но судьи, видимо, чувствовали давление из-за Дня Независимости Мексики и поэтому отдали ещё один раунд бойцу из Мексики. Я ожидала битву, именно это я и получила. Мы устроили войну, я шла до конца, и думаю, что сделала достаточно. В честном поединке, в честном соревновании, я бы победила», — сказала Шевченко после боя.
- 17 сентября 2023
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