Все результаты турнира UFC Fight Night 227

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227.
Представляем вашему вниманию итоги всех боёв:
Бой между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко раздельным решением (48-47, 47-48, 47-47) закончился вничью и титул чемпионки в наилегчайшем весе остаётся у Грассо;
Джек Делла Маддалена победил Кевина Холланда раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);
Рауль Росас победил Терренса Митчелла техническим нокаутом (раунд 1, 0:54);
Дэниэль Зеллхубер победил Кристоса Гиагоса удушающим приёмом (anaconda choke) – (раунд 2, 3:26);
Кайл Нельсон победил Фернандо Падиллью единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
Лупита Годинес победила Элис Рид удушающим приёмом (rear-naked choke) – (раунд 2, 3:38);
Роман Копылов победил Джоша Фремда техническим нокаутом (раунд 2, 4:44);
Рефери поединка остановил бой Эдгара Чайреза и Даниэля Ласерды после удушающего приёма, но после просмотра повтора, было принято оставить итог без судейского решения;
Трейси Кортес победила Жасмин Ясудавичусу единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Чарли Кэмпбелл победил Алекса Рейеса техническим нокаутом (раунд 1, 3:38);
Жозефин Кнутссон победила Марник Манн единогласным решением (30-24, 30-25, 30-27).
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