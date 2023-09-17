Все результаты турнира UFC Fight Night 227

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В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227.

Представляем вашему вниманию итоги всех боёв:

Бой между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко раздельным решением (48-47, 47-48, 47-47) закончился вничью и титул чемпионки в наилегчайшем весе остаётся у Грассо;

Джек Делла Маддалена победил Кевина Холланда раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);

Рауль Росас победил Терренса Митчелла техническим нокаутом (раунд 1, 0:54);

Дэниэль Зеллхубер победил Кристоса Гиагоса удушающим приёмом (anaconda choke) – (раунд 2, 3:26);

Кайл Нельсон победил Фернандо Падиллью единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);

Лупита Годинес победила Элис Рид удушающим приёмом (rear-naked choke) – (раунд 2, 3:38);

Роман Копылов победил Джоша Фремда техническим нокаутом (раунд 2, 4:44);

Рефери поединка остановил бой Эдгара Чайреза и Даниэля Ласерды после удушающего приёма, но после просмотра повтора, было принято оставить итог без судейского решения;

Трейси Кортес победила Жасмин Ясудавичусу единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Чарли Кэмпбелл победил Алекса Рейеса техническим нокаутом (раунд 1, 3:38);

Жозефин Кнутссон победила Марник Манн единогласным решением (30-24, 30-25, 30-27).