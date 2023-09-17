Бронстетер: Грассо хочет титульник с новым соперником

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе мексиканка Алекса Грассо, которая защитила свой титул в бою с представительницей Киргизии Валентиной Шевченко заявила, что в новом титульном поединке желает биться с новым претендентом, сообщает известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своих социальных сетях.

По сведениям источника, сразу после боя Грассо сообщила, что предпочла бы нового соперника в своей следующей защите титула, но при этом ей также хотелось бы узнать, чего хочет её команда, болельщики и промоушен UFC.

Напомним, бой между Грассо и Шевченко проходил в рамках UFC Fight Night 227 продлился все пять раундов и завершился ничьей (47:47; 47:48; 48;47). Таким образом, мексиканка сохранила за собой чемпионский пояс UFC.