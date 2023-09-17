Фьюри – о бое с Усиком: только если эта маленькая сосиска возьмёт небольшой процент

Боксёр-тяжеловес британец Тайсон Фьюри рассказал о том, хочет ли он боя с украинцем Александром Усиком, который является чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжёлом весе.
«Было ли это когда-нибудь моим приоритетом? Я когда-нибудь говорил, что хочу драться за звание абсолютного чемпиона? Это всегда была какая-то другая маленькая грёбаная мечта.
Мне нужно иметь дело с Фрэнсисом Нганну. Если другая маленький сосиска захочет бороться за абсолютный титул, и если он готов взять небольшой процент, тогда мы сможем это осуществить.
А если он хочет большую сумку денег? Этого не произойдёт.
Он (Усик) и его команда были дураками! Им предложили бой на «Уэмбли», и мы пошли дальше. Вот и все. Теперь мы сражаемся с Фрэнсисом Нганну», – приводит слова Фьюри Bloody Elbow.
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