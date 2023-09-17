Копылов – после победы над Фремдом в UFC: охотился за его печенью

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Россиянин Роман Копылов одержал победу над американцем Джошем Фремдом и поделился эмоциями на пресс-конференции после боя.
«Я очень рад. Думаю, что фанаты и организаторы рады таким боям. Мы сюда пришли показывать хорошие и зрелищные поединки. Во втором раунде я видел, что Фремд тяжело дышит, кровь ему мешала. Я просто ждал момента, чтобы финишировать его. По ходу боя я пару раз попадал ему ногой по корпусу, один раз рукой. Хоть он и говорил, что всё нормально, я видел, что рука опускалась и я охотился за его печенью», – сказал Копылов на пресс-конференции после боя.
Напомним, Копылов одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.
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