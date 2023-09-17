Копылов – о будущем сопернике: Долидзе? Если это интересно UFC, то порадуем фанатов

Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал возможный бой с грузином Романом Долидзе, который остался без соперника, из-за того, что Дерек Брансон был уволен из промоушена.

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Копылов одержал победу над американцем Джошем Фремдом.

«Бой с Долидзе? Какой он номер рейтинга? Седьмой? Отлично. Да, если UFC интересно такое противостояние, то мы порадуем фанатов.», – сказал Копылов на пресс-конференции после боя.

Напомним, Долидзе дебютировал как профессионал в 2016 году и в июле 2020-го провёл первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Долидзе единогласным судейским решением уступил экс-претенденту на титул, итальянцу Марвину Веттори.