Копылов – о будущем сопернике: Долидзе? Если это интересно UFC, то порадуем фанатов

Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал возможный бой с грузином Романом Долидзе, который остался без соперника, из-за того, что Дерек Брансон был уволен из промоушена.
В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Копылов одержал победу над американцем Джошем Фремдом.
«Бой с Долидзе? Какой он номер рейтинга? Седьмой? Отлично. Да, если UFC интересно такое противостояние, то мы порадуем фанатов.», – сказал Копылов на пресс-конференции после боя.
Напомним, Долидзе дебютировал как профессионал в 2016 году и в июле 2020-го провёл первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Долидзе единогласным судейским решением уступил экс-претенденту на титул, итальянцу Марвину Веттори.
- 17 сентября 2023
-
13:18
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:42
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:23
-
09:01
-
08:40
-
08:36
-
08:34
-
08:13
-
07:56
-
07:11
-
06:32
-
06:00
-
05:59
-
04:52
-
04:35
-
04:27
-
00:50
-
00:08
- 16 сентября 2023
-
23:59
-
23:01
-
22:50
-
22:00
-
21:40
-
21:06
-
20:42
-
20:02
-
18:58
-
17:49