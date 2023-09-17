Копылов: надеюсь, Стрикленд сохранит свой пояс до того момента, как я получу титульник

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал о том, что желает в будущем встретиться с чемпионом в среднем весе, американцем Шоном Стриклендом, который недавно победил новозеландца Исраэля Адесанью в титульном бою.

«Отличный бой показали ребята. Поздравляю Шона. После предыдущего поединка я бросил ему вызов. Теперь он стал чемпионом (смеётся). Я надеюсь, что он сохранит пояс до того момента, как я поднимусь туда», – сказал Копылов на пресс-конференции после боя с Френдом.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Копылов одержал победу над американцем Джошем Фремдом. 31-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года. Текущий контракт россиянина с организацией рассчитан ещё на три боя.