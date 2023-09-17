Копылов: надеюсь, Стрикленд сохранит свой пояс до того момента, как я получу титульник

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал о том, что желает в будущем встретиться с чемпионом в среднем весе, американцем Шоном Стриклендом, который недавно победил новозеландца Исраэля Адесанью в титульном бою.
«Отличный бой показали ребята. Поздравляю Шона. После предыдущего поединка я бросил ему вызов. Теперь он стал чемпионом (смеётся). Я надеюсь, что он сохранит пояс до того момента, как я поднимусь туда», – сказал Копылов на пресс-конференции после боя с Френдом.
Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Копылов одержал победу над американцем Джошем Фремдом. 31-летний Копылов выступает в UFC с 2019 года. Текущий контракт россиянина с организацией рассчитан ещё на три боя.
- 17 сентября 2023
-
14:52
-
14:24
-
13:18
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:42
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:23
-
09:01
-
08:40
-
08:36
-
08:34
-
08:13
-
07:56
-
07:11
-
06:32
-
06:00
-
05:59
-
04:52
-
04:35
-
04:27
-
00:50
-
00:08
- 16 сентября 2023
-
23:59
-
23:01
-
22:50
-
22:00
-
21:40
-
21:06
-
20:42
-
20:02