Майк Тайсон – о бое Нганну с Фьюри: Фрэнсис справится лучше, чем многие о нём думают

Прославленный боксёр Майк Тайсон, который готовит бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, рассказал об ожиданиях от предстоящего боя и высоко оценил камерунского бойца.
«Я думаю, он справится очень хорошо. Послушай, все дело в опыте, он дерется, ему просто нужно помнить, что нельзя использовать ноги, чего он на самом деле никогда не делал. Он настоящий мощный панчер. Очень быстрый для крупного парня, 260. Я просто думаю, что он справится лучше, чем думает большинство людей», – приводит слова Тайсона Boxing Social.
На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.
Нганну в общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Напомним, бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
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