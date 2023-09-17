«Судьи опять всё испортили». Атлас отреагировал на реванш Шевченко и Грассо

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся сегодня, 17 сентября, в Лас-Вегасе (США). Напомним, поединок между бойцами завершился вничью.

«На моей записке Шевченко победила со счётом 3-2, хотя в любом случае поединок получился близким. Они сражались как чемпионы. Жаль, что возникнут споры.

Счёт 10-8 в пятом раунде неуместен. Оказывается, такое случается не только в боксе, моём виде спорта, где судьи могут поставить крест на великолепном поединке. Как я и говорил, важно не то, что делают бойцы, а то, что делают люди, которые обслуживают бой. И снова бойцы сделали свою работу, а судьи всё испортили», — написал Атлас в социальных сетях.