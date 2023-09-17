«Судьи опять всё испортили». Атлас отреагировал на реванш Шевченко и Грассо

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся сегодня, 17 сентября, в Лас-Вегасе (США). Напомним, поединок между бойцами завершился вничью.
«На моей записке Шевченко победила со счётом 3-2, хотя в любом случае поединок получился близким. Они сражались как чемпионы. Жаль, что возникнут споры.
Счёт 10-8 в пятом раунде неуместен. Оказывается, такое случается не только в боксе, моём виде спорта, где судьи могут поставить крест на великолепном поединке. Как я и говорил, важно не то, что делают бойцы, а то, что делают люди, которые обслуживают бой. И снова бойцы сделали свою работу, а судьи всё испортили», — написал Атлас в социальных сетях.
- 17 сентября 2023
-
21:01
-
20:42
-
20:13
-
19:59
-
18:34
-
18:06
-
16:41
-
16:09
-
15:51
-
15:24
-
14:52
-
14:24
-
13:18
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:42
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:23
-
09:01
-
08:40
-
08:36
-
08:34
-
08:13
-
07:56
-
07:11
-
06:32
-
06:00
-
05:59
-
04:52
-
04:35
-
04:27