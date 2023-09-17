«Его зачаровали». Тренер Стрикленда объяснил, почему он мог быть нокаутирован Адесаньей

Эрик Никсик, тренер нового чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) американца Шона Стрикленда, рассказал об опасном эпизоде в поединке с новозеландцем Исраэлем Адесаньей, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 293.

«Шон был зачарован змеёй. Он был загипнотизирован, наблюдая за Адесаньей. Он был загипнотизирован его финтами. Было два исхода: нокаут, и тогда я буду праздновать победу, либо раунд закончится, и тогда у меня будет важная информация для Шона.

Я видел, как Исраэль подстроился к нему. И я не мог упустить это из вида, потому что, если бы я не сказал об этом, его могли нокаутировать. По моему мнению, Адесанья готовил удар ногой в голову из стойки левши», — сказал Никсик в подкасте The MMA Hour.