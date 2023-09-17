Алексеева объяснила, почему у Шевченко возникли проблемы в реванше с Грассо

Российский боец промоушена UFC Ирина Алексеева прокомментировала результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся сегодня, 17 сентября, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, поединок между бойцами прошёл всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился вничью, вызвав споры.

«Ошибки Шевченко свойственны каждому бойцу. Сказалось давление, потому что вся публика поддерживала Грассо. Это неприятно, потому что, даже когда ты проводишь хорошие моменты, поддерживают соперника.

Манера ведения боя у Грассо необычная. Она как мухач-тяжеловес, идёт вперёд и резко выстреливает. Валентина подвижная, скачет как пуля, а у мексиканки постоянно срабатывали такие моменты. Она оказалась неудобной. Я таких девочек сама никогда не видела. Обычно все шустрые, резкие и подвижные, а эта девчонка непонятная. Вторым номером она тоже любит работать», — приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.