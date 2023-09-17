Источник: Баду Джек отказался от титула WBC в первом тяжёлом весе
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Чемпион мира в трёх весовых категориях швед Баду Джек (28-3-3, 17 KO) отказался от титула WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), сообщает промоушен Don King Promotion.
Согласно анонсу, за вакантный титул сразятся бывший чемпион организации конголезец Илунга Макабу (29-3, 25 KO) и немец армянского происхождения Ноэль Гевор Микаэлян (26-2, 11 KO). Поединок состоится 5 ноября в Майами (штат Флорида, США).
Напомним, Джек завоевал титул WBC в первом тяжёлом весе в феврале, досрочно остановив Макабу в 12-м раунде. Ранее по ходу карьеры шведский боксёр, проживающий в США, становился чемпионом мира во втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжёлом (до 79,4 кг) дивизионах.
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