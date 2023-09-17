Шавкат Рахмонов заявил о желании выступить до конца года
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Непобеждённый казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов (17-0) заявил, что готов провести ещё одно выступление до конца 2023 года.
«Я по-прежнему открыт для UFC 294 и UFC 295», — написал Рахмонов в социальных сетях.
Шавкату Рахмонову 28 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в престижнейшем промоушене мира. Всего на счету Рахмонова в UFC пять побед (все – досрочные) и ни одного поражения.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила. В настоящий момент казахстанец занимает шестое место в рейтинге полусреднего дивизиона.
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