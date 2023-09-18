Биспинг не согласен с решением судей в бою Шевченко — Грассо
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что Валентина Шевченко одержала победу в поединке с Алексой Грассо.
Напомним, поединок между бойцами прошёл всю отведённую дистанцию — пять раундов — и завершился вничью, что вызвало споры.
«Шевченко выиграла пятый раунд. Она доминировала большую часть раунда и совершила ошибку, когда Грассо вышла в маунт, но быстро исправилась. Я бы отдал пятый раунд Шевченко», – написал Биспинг в социальных сетях.
Валентине Шевченко 35 лет. Уроженка Киргизии дебютировала в престижнейшей организации мира в 2015 году и в декабре 2018-го завоевала чемпионский титул в наилегчайшем весе. Реванш с Алексой Грассо стал для Шевченко 11-м чемпионским боем в карьере.
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