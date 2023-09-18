Грассо не против провести третий поединок с Шевченко

Мексиканский боец Алекса Грассо готова провести третий поединок с Валентиной Шевченко.
«Мне не нравится тормозить дивизион, так как у нас есть много девушек, которые ждут своей возможности, но все зависит от UFC. Если они захотят завершить трилогию, давайте это сделаем! Если нет, я дам шанс следующей девушке. Я знаю, каково это, все время драться, ждать своего шанса, и мне не хотелось бы тормозить дивизион. Но будет так, как решит UFC», — сказала Грассо на пресс-конференции.
Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США), состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.
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