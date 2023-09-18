Грассо: Шевченко выполнила свою работу на отлично

Мексиканский боец Алекса Грассо прокомментировала свой второй поединок с Валентиной Шевченко.

«Когда я забрала ее спину в пятом раунде, у меня начались флешбэки, но она была очень конкурентоспособна. Она выполнила свою работу на отлично, и повторить то, что я сделала в первом поединке, было трудно.

Я знала, что она будет сильнее, чем в прошлый раз, и ждала войну. План оставался прежним – завершить бой досрочно, и хотя у меня не вышло, я показала свою силу. Каждый бой я демонстрирую свою эволюцию и довольна всем, что сделала в этом поединке», — сказала Грассо на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США), состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.