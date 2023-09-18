Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Грассо: Шевченко выполнила свою работу на отлично

Грассо: Шевченко выполнила свою работу на отлично
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский боец Алекса Грассо прокомментировала свой второй поединок с Валентиной Шевченко.

«Когда я забрала ее спину в пятом раунде, у меня начались флешбэки, но она была очень конкурентоспособна. Она выполнила свою работу на отлично, и повторить то, что я сделала в первом поединке, было трудно.

Я знала, что она будет сильнее, чем в прошлый раз, и ждала войну. План оставался прежним – завершить бой досрочно, и хотя у меня не вышло, я показала свою силу. Каждый бой я демонстрирую свою эволюцию и довольна всем, что сделала в этом поединке», — сказала Грассо на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США), состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.

Материалы по теме
Не проиграла, но от этого ещё грустнее. Шевченко не смогла вернуть чемпионский пояс
Не проиграла, но от этого ещё грустнее. Шевченко не смогла вернуть чемпионский пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android