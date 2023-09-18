Махачев завершает тренировочный лагерь перед боем с Оливейрой

Российсикий боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил о том, что он в скором времени завершает тренировочный лагерь перед титульным поединком с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Подошел к концу очередной этап подготовки. Спасибо моим тренерам и всем братьям за помощь на этих сборах, скоро начнем самый важный, заключительный этап», – написал Махачев.

Напомним, первый поединок Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года на UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде. В феврале на UFC 284 Махачев провёл дебютную защиту, победив единогласным решением действующего чемпиона в полулёгком дивизионе австралийца Алекса Волкановски.

Поединок Махачева и Оливейры состоится 22 октября в рамках UFC 294. Последним боем Оливейры был поединок против Бенеила Дариуша, в котором Оливейра одержал победу в первом раунде.