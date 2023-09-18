Штырков назвал свой гонорар за бой с Минеевым

Российский боец Иван Штырков назвал свой гонорар за поединок с Владимиром Минеевым.
«У нас по контракту прописано, что в случае реванша гонорары должны быть одинаковыми. Мною была озвучена сумма в десять миллионов рублей. Сколько заплатят Владимиру — мне без разницы. Это его деньги, деньги за которые его готовы увидеть люди. Я свою сумму огласил, на что мне дали согласие. Меня все устраивает», — приводит слова Штыркова Metaratings.
В смешанных единоборствах на счету Штыркова 25 боёв, в которых он добыл 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью. В настоящий момент Ивану 34 года.
В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. В последнем бою он одолел соотечественника Магомеда Исмаилова.
- 18 сентября 2023
-
11:59
-
11:50
-
10:52
-
10:05
-
09:52
-
09:45
-
09:41
-
01:07
-
00:08
- 17 сентября 2023
-
23:53
-
23:12
-
22:05
-
21:40
-
21:01
-
20:42
-
20:13
-
19:59
-
18:34
-
18:06
-
16:41
-
16:09
-
15:51
-
15:24
-
14:52
-
14:24
-
13:18
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:42
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:23