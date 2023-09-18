Штырков назвал свой гонорар за бой с Минеевым

Российский боец Иван Штырков назвал свой гонорар за поединок с Владимиром Минеевым.

«У нас по контракту прописано, что в случае реванша гонорары должны быть одинаковыми. Мною была озвучена сумма в десять миллионов рублей. Сколько заплатят Владимиру — мне без разницы. Это его деньги, деньги за которые его готовы увидеть люди. Я свою сумму огласил, на что мне дали согласие. Меня все устраивает», — приводит слова Штыркова Metaratings.

В смешанных единоборствах на счету Штыркова 25 боёв, в которых он добыл 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью. В настоящий момент Ивану 34 года.

В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. В последнем бою он одолел соотечественника Магомеда Исмаилова.