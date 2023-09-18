«Я так зла». Сестра Шевченко отреагировала на результат её боя с Грассо

Антонина Шевченко, сестра Валентины Шевченко, опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировала результат поединка сестры с Алексой Грассо.

«Валя, ты наша чемпионка! Я сожалею, что вместо заслуженной победы результатом боя стала ничья. Из-за этого я такая злая и грустная! Судья поступил подло, дав счёт 10-8 в пятом раунде. Ты не получила свой пояс, хотя должна была, если быть честной», — написала Шевченко в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США), состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.