Фьюри рассказал, почему он не заинтересован в поединке с Усиком

Боксёр-тяжеловес, британец Тайсон Фьюри рассказал о том, что он не заинтересован в объединении титулов в супертяжёлом весе.

«Нет, я не заинтересован в бою с Усиком. Он — маленький украинский боксёр. Это всё, чем он для меня является. Я не заинтересован в объединении титулов. Для меня это ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и прочем для меня ничего не значат. Мне нужен самый большой гонорар», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

В своём последнем поединке Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде украинец пропустил удар в область пояса, после чего упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.