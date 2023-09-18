Алджамейн Стерлинг: у меня нет желания возвращаться в октагон до конца года

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг рассказал о том, что не собирается вновь участвовать в боях в этом году.

«У меня нет желания возвращаться в октагон до конца года, если только это не будет очень заманчивое предложение. Мне нужен серьёзный мотив, чтобы выйти из отпуска и вернуться в спортзал. В этом вся суть жизни – нужно усердно работать и наслаждаться плодами своего труда», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Напомним, Стерлинг ранее владел титулом легчайшего дивизиона, однако не сумел защитить его в бою с Шоном О'Мэлли.

Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли прошёл на арене TD Garden в Бостоне, США. О'Мэлли победил своего оппонента нокаутом в начале второго раунда.