Аспиналл: никто не дает шанса Миочичу в бою с Джонсом
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Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл дал комментарий по поводу американца Стипе Миочича в преддверии его поединка с Джоном Джонсом.
«Представьте себе, если бы Стипе действительно победил. Никто не даёт ему шанса», — написал Аспиналл в социальных сетях.
Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
Напомним, в марте этого года на турнире UFC 285 Джонс одержал победу за счёт удушающего приёма в бою с Сирилем Ганом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После поединка Джон заявил о желании подраться с Миочичем.
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