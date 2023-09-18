Аспиналл: никто не дает шанса Миочичу в бою с Джонсом

Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл дал комментарий по поводу американца Стипе Миочича в преддверии его поединка с Джоном Джонсом.

«Представьте себе, если бы Стипе действительно победил. Никто не даёт ему шанса», — написал Аспиналл в социальных сетях.

Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Напомним, в марте этого года на турнире UFC 285 Джонс одержал победу за счёт удушающего приёма в бою с Сирилем Ганом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После поединка Джон заявил о желании подраться с Миочичем.