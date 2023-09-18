Мерчук: если бы рефери был внимательнее, Шевченко стала бы чемпионкой

Претендентка на пояс лиги «Наше Дело» Марина Мерчук прокомментировала результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся вчера, 17 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Грассо, возможно, неумышленно или умышленно… Мы уже не узнаем, но она наносила удары ногами по голове во время того, когда Валентина находилась на трёх точках. А это грубейшая ошибка.

Удивило ещё то, что ни одного замечания не поступило со стороны рефери в этот момент. Я считаю, это недопустимо, это грубейшая ошибка рефери, если бы рефери был внимательнее, Шевченко стала бы новой чемпионкой», — сказала Мерчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.