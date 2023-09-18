«Первые раунды будут тяжёлыми». Канело поделился ожиданиями от боя с Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Джермеллом Чарло.

«Он относится к тем бойцам, которые бьют сильно. И он хороший боксёр, который умеет работать на дистанции. Вот что делает его опасным. Но мой опыт и навыки станут преимуществом. Вот о чём мы думаем и над чем работаем. Думаю, это будет тяжёлый бой, особенно в первых раундах», — сказал Альварес в интервью Showtime.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).