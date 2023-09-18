«Первые раунды будут тяжёлыми». Канело поделился ожиданиями от боя с Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Джермеллом Чарло.
«Он относится к тем бойцам, которые бьют сильно. И он хороший боксёр, который умеет работать на дистанции. Вот что делает его опасным. Но мой опыт и навыки станут преимуществом. Вот о чём мы думаем и над чем работаем. Думаю, это будет тяжёлый бой, особенно в первых раундах», — сказал Альварес в интервью Showtime.
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
- 18 сентября 2023
-
19:59
-
19:46
-
19:09
-
18:51
-
18:15
-
17:48
-
17:29
-
16:40
-
16:29
-
16:09
-
15:43
-
14:49
-
13:50
-
13:02
-
12:44
-
11:59
-
11:50
-
10:52
-
10:05
-
09:52
-
09:45
-
09:41
-
01:07
-
00:08
- 17 сентября 2023
-
23:53
-
23:12
-
22:05
-
21:40
-
21:01
-
20:42
-
20:13
-
19:59
-
18:34
-
18:06
-
16:41