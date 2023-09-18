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Хавьер Мендес высказался о восстановлении Умара Нурмагомедова после травмы

Хавьер Мендес высказался о восстановлении Умара Нурмагомедова после травмы
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Хавьер Мендес, тренер проспекта легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умара Нурмагомедова, высказался о восстановлении россиянина после травмы.

Напомним, Нурмагомедов должен был сразиться с американцем Кори Сэндхагеном на турнире 6 августа, однако за три недели до боя стало известно, что россиянин порвал связки плеча.

«Надеюсь, Умару разрешат тренироваться в конце декабря или начале января, я рассчитываю на этот срок. Он может тренироваться и сейчас, но его возможности ограничены.

Когда он вернётся, мы рассмотрим варианты, и мне нужен кто-то из топ-5, неважно, кто это будет. Суть заключается в том, чтобы Умар брался за вызовы, необходимые для того, чтобы завоевать титул», — приводит слова Мендеса Lord Ping.

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