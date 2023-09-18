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«Джастин сильно помог». Физиев сказал, что понял после поражения от Гэтжи

«Джастин сильно помог». Физиев сказал, что понял после поражения от Гэтжи
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Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался о своём поражении в поединке с именитым американцем Джастином Гэтжи, который состоялся в марте на турнире UFC 286. Напомним, Физиев уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Чему я научился? Скромности. Очевидно, это хороший опыт, я вынес из этого поединка больше, чем из всех остальных боёв в UFC. Я понял, как я должен вести себя, нужно оставаться хладнокровным в бою, не разжигаться и удерживать контроль над эмоциями. Джастин сильно помог», — сказал Физиев в интервью изданию Sportskeeda.

В ночь с 23 на 24 сентября в Лас-Вегасе (США) Рафаэль Физиев встретится с поляком Матеушем Гамротом, поединок возглавит турнир UFC Fight Night 228.

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