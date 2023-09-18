Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри стал отцом в седьмой раз

Тайсон Фьюри стал отцом в седьмой раз
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри сообщил о рождении своего седьмого ребёнка.

«Он здесь и он идеален», — написал Фьюри в социальных сетях, опубликовав совместное фото со своей женой Пэрис.

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году и в ноябре 2015-го впервые сразился за звание чемпиона мира, отобрав на выезде в Германии титулы WBA (Super), IBF и WBO у легендарного украинца Владимира Кличко, после чего прервал карьеру на два с половиной года.

Фьюри вернулся в июне 2018 года и после двух разогревочных боёв вышел на чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Первый поединок бойцов завершился вничью, однако в реванше, состоявшемся в феврале 2020-го, Фьюри досрочно остановил американца, после чего провёл три защиты.

Материалы по теме
Боб Арум ответил, когда может состояться бой Усика и Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android