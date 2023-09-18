Физиев: не думаю, что Махачев лучше Гамрота в борьбе

Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался о предстоящем поединке с поляком Матеушем Гамротом (22-2), а также оценил его навыки борьбы.

«Мне предстоит бой с Гамротом, и это вызов для меня, я хочу знать, смогу ли я остановить элитного борца. Я не считаю, что Ислам лучше Гамрота. Это борцы с похожим стилем и сопоставимыми навыками. Если в этом бою я не смогу остановить Гамрота, если он размажет меня по клетке, тогда я пойму, что мне нужно делать что-то со своей борьбой», — сказал Физиев в интервью Sportskeeda.

Бой Физиев — Гамрот состоится 24 сентября в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night 228.

Ранее в интервью Физиев дал прогноз на титульный реванш Махачева и Оливейры. который состоится на UFC 294.