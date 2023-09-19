Российский боксёр Егоров: бой с Тищенко очень принципиальный для меня
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Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров (12-1, 8 KO) высказался о предстоящем поединке с соотечественником Евгением Тищенко (12-1, 7 KO), который состоится 18 ноября в Екатеринбурге.
«Я уже говорил по поводу этой ситуации с Олимпиадой и боем. Моменты личные, конечно, есть, так как это коснулось конкретно моей карьеры и конкретно меня. Бой очень принципиальный», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Полное интервью с Алексеем Егоровым выйдет 19 сентября в 13:00 мск.
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