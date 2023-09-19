«Он не очень хорош в этом». Физиев объяснил поражение Адесаньи на UFC 293

Боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал результат поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом, который состоялся 10 сентября в Сиднее (Австралия).
«Это было в некоторой степени шокирующе. По правде сказать, перед этим боем я считал, что Исраэль крайне необычен для Стрикленда, в то время как Стрикленд прост для него. Вот как я считал. Однако я забыл об одном моменте.
Адесанья очень хорош, когда контратакует, когда кто-то нападает на него. Но он не очень хорош в том, чтобы атаковать самому. А Стрикленд делал всё для того, чтобы ловить встречными атаками. И он поймал Адесанью хорошей атакой, когда тот немного потерял концентрацию. Прямые удары руками всегда опасны для контрпанчеров», — сказал Физиев в интервью Sportskeeda.
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