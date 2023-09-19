Дана Уайт: когда мои родители ушли из жизни, я почти ничего не почувствовал

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал, что недавно потерял родителей, а также поведал о своей реакции на это трагическое событие.

«Мои родители показали мне, каким бы отцом я не хотел быть. Я действительно не говорю об этом, но мои родители недавно умерли. Я уделяю много внимания своим детям и своим отношениям с ними, и я вроде бы оставил свои отношения с родителями позади.

Я не грустил, когда они умерли. Я не желал зла никому из них. Когда они ушли из жизни, я, честно говоря, почти ничего не почувствовал. Я позаботился о своём отце и перевёз его тело в Мэн, положил его там на покой с его семьёй. К организации похорон мамы я не имел никакого отношения. Её семья заботится о ней даже после смерти», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.